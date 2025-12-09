De Marco a Open Var: "Locatelli-Hojlund come Rrahmani-Konè, regolare il gol di Yildiz"

Ospite a Open Var, Andrea Demarco ha analizzato gli episodi più controversi della 14a giornata di Serie A, un turno in cui gli arbitri hanno lavorato complessivamente bene. L'ex arbitro individuato dalla FIGC per promuovere la collaborazione tra la CAN e i club di Serie A e B, ha tolto ogni dubbio sulla regolarità del gol di Yildiz in Napoli-Juventus e si è espresso così sul contrasto Locatelli-Hojlund a inizio APP. "Anche in questo caso come avevamo visto settimana scorsa in Roma-Napoli c'è l'intervento del calciatore della Juventus sul pallone, la Penna che era posizionato benissimo come giusto che sia lascia proseguire il gioco, poi la Juventus in questo caso segnerà una rete - ha spiegato De Marco -. Decisione corretta anche in questo caso quella di La Penna perché il giocatore della Juventus interviene sul pallone e quindi giusto non fermare il gioco e non concedere la punizione".