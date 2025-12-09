Logo SportMediaset

Calcio
OPEN VAR

De Marco a Open Var: "Locatelli-Hojlund come Rrahmani-Konè, regolare il gol di Yildiz"

L'ex arbitro promuove la direzione di gara di La Penna in una giornata complessivamente tranquilla per la classe arbitrale

di Andrea Ghislandi
09 Dic 2025 - 15:49
© Da video

© Da video

Ospite a Open Var, Andrea Demarco ha analizzato gli episodi più controversi della 14a giornata di Serie A, un turno in cui gli arbitri hanno lavorato complessivamente bene. L'ex arbitro individuato dalla FIGC per promuovere la collaborazione tra la CAN e i club di Serie A e B, ha tolto ogni dubbio sulla regolarità del gol di Yildiz in Napoli-Juventus e si è espresso così sul contrasto Locatelli-Hojlund a inizio APP. "Anche in questo caso come avevamo visto settimana scorsa in Roma-Napoli c'è l'intervento del calciatore della Juventus sul pallone, la Penna che era posizionato benissimo come giusto che sia lascia proseguire il gioco, poi la Juventus in questo caso segnerà una rete - ha spiegato De Marco -. Decisione corretta anche in questo caso quella di La Penna perché il giocatore della Juventus interviene sul pallone e quindi giusto non fermare il gioco e non concedere la punizione".

La 'soluzione' contro il caos arbitri? L'AIA studia il VAR a chiamata: come funziona

Nella stessa partita, il Napoli ha chiesto il cartellino rosso per un intervento di Kalulu su Olivera, ma De Marco appoggia ancora una volta la decisione del direttore di gara. "In questo La Penna che era posizionato benissimo interviene immediatamente mostrando il cartellino giallo al calciatore della Juventus che interviene in questa maniera. Il piede è basso, non è alto, l'intervento che si configura è un intervento da ammonizione e non chiaramente da rosso, non è un fallo violento di gioco. Il punto di contatto è davvero basso. Decisione corretta".

L'episodio più controverso della giornata è stato un possibile tocco di mano di Bella-Kotchap al 71' di Verona-Atalanta con Mariani che la lasciato proseguire e l'Hellas ha trovato il gol del 3-0. "È stata sicuramente una decisione molto difficile, il pallone non cambia mai direzione e non cambia mai giro - il commento di De Marco - . L'impressione che ha avuto in un primo momento Aureliano non è stata una certezza, quindi il Var non deve intervenire, quindi rimane la decisione presa da Mariani in campo, una decisione molto difficile".

De Marco ha anche commentato l’episodio da espulsione di Celik in Cagliari-Roma: "Il Var dimostra la sua utilità soprattutto in questi casi. In maniera oggettiva si stabilisce se il contatto è fuori o dentro l’area. Per quanto riguarda la decisione, ci sono tutti i parametri ovvero direzione del pallone, possesso del pallone, distanza dai giocatori avversari e dalla porta. Corretta la decisione".

