Dai Derby della Madonnina ai concerti: San Siro, l'album dei ricordi è ricchissimo

Il tempo di festeggiare il centenario, la prima pietra fu posata l'1 agosto 1925, e lo stadio di San Siro "Giuseppe Meazza" si avvia ad entrare nell'album dei ricordi. Ma non basterà una enciclopedia per tenere memoria di tutti gli eventi che ha ospitato e di cui è stato testimone, cambiando aspetto e dimensioni per adeguarsi alle nuove esigenze ma rimanendo per sempre nella mente e nel cuore di chi via ha giocato o vi si è esibito e dei milioni di persone che l'hanno reso vivo, di settimana in settimana, di anno in anno.