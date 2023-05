Cremonese a tre punti dalla salvezza, Ballardini prova un altro miracolo

LOTTA SALVEZZA

Dopo il successo sullo Spezia si aprono nuovi scenari per i grigiorossi del tecnico specialista in volate salvezza: “Non cambia niente”

© ansa 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La grande festa dello Zini al triplice fischio dice tutto sull’importanza della vittoria della Cremonese, che battendo lo Spezia 2-0 fa un grosso balzo in avanti, mette nel mirino i liguri e il Verona e prova a sognare un’incredibile salvezza. Con il 2-0 alla squadra di Semplici adesso i grigiorossi sono a soli tre punti da Spezia e Verona e in caso di vittoria del Lecce domani sera avrebbero 4 giornate per recuperare tre lunghezze alle dirette concorrenti.

Già un’impresa se si pensa a dove si trovava la squadra solo sei partite fa, ma ora dopo tre vittorie e due pareggi (tra cui quello contro il Milan nel recupero) Ballardini e i suoi iniziano a pensare di poter davvero fare il miracolo.

“Adesso non cambia niente, l'obiettivo ora è fare il massimo domenica prossima contro una squadra che si gioca tanto come noi", ha detto il tecnico dopo la quarta partita in nove giorni. Di certo però c’è che la sua Cremonese sta bene, forse è la squadra che sta meglio tra quelle in lotta, che nelle ultime giornate avranno tutte un calendario piuttosto complicato.

Molto sulla lotta per non retrocedere lo dirà il posticipo del Via del Mare tra Lecce e Verona, con i giallorossi che con una vittoria saluterebbero il gruppo e i gialloblù che dopo incontreranno Torino, Atalanta, Empoli e Milan. Un cammino simile a quello dello Spezia, che nelle ultime 4 incontrerà Milan, Lecce, Torino e Roma.

Le avversarie della Cremonese saranno invece Juve, Bologna, Lazio e Salernitana. Difficile ma non impossibile, Ballardini pregusta l’ennesima impresa e intanto tifa Lecce: “Da quando siamo arrivati noi ho trovato una squadra di ragazzi che mi seguono. Seri e motivatissimi, con queste prerogative non si può che fare bene…”.

CIOFANI: "CREDIAMO NELLA SALVEZZA, CE LA STIAMO METTENDO TUTTA"

"Ho fatto vedere la maschera a mio figlio dicendogli che sono un supereroe. Noi ci crediamo alla salvezza; dopo il percorso che abbiamo fatto è impagabile avere la speranza di giocarcela. Mancano poche partite, dobbiamo fare qualcosa di importante, ma le cose belle richiedono sforzi e ce la stiamo mettendo tutta. Nonostante il dispiacere di Milano, in cui pregustavamo la vittoria, continuiamo a correre", le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Poi una battuta sul futuro: "Continuerò a lungo? Me lo auguro. Era uno scontro diretto, decisiva, e spero che questo 6 maggio, giorno della promozione l’anno scorso, sia di buon auspicio". Così capitan Ciofani dopo la vittoria sullo Spezia.