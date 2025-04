Serie B: la Cremonese vuole la semifinale play-off, Reggiana ko 2-1 al Mapei

Nella 32a giornata di Serie B arriva un’altra vittoria per la Cremonese, che dopo il pareggio per 2-2 in rimonta contro il Cittadella piega 2-1 in trasferta la Reggiana. I grigiorossi stappano la partita con De Luca al 28’, ma otto minuti più tardi l’autorete di Antov riporta l’incontro in equilibrio. In avvio di ripresa la squadra di Stroppa trova il gol partita, con l’incornata di Bianchetti sul secondo assist di serata di Vandeputte.