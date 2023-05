Serie A, Cremonese-Spezia 2-0: Ciofani e Vasquez fanno sognare Ballardini

CREMONESE-SPEZIA 2-0

Vittoria preziosissima per i grigiorossi, che si portano a soli tre punti dai liguri. Aspettando Lecce-Verona, la formazione lombarda sogna una clamorosa impresa

© ansa 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Cremonese si conferma in grande forma e, dopo aver pareggiato col Milan, vince lo scontro-salvezza. I grigiorossi sconfiggono 2-0 lo Spezia, salendo a quota 24 punti e portandosi a -3 dalle terzultime, aspettando Lecce-Verona. Dopo un primo tempo complicato, con le grandi parate di Carnesecchi, Ciofani fa esplodere lo Zini al 41'. Nella ripresa, Vásquez raddoppia e Ballardini esulta. Ora la Cremo può sognare, nonostante un calendario da incubo.

LA PARTITA

Inizia a sognare una clamorosa salvezza la Cremonese, che sconfigge 2-0 lo Spezia nello scontro-salvezza e si regala una speranza, andando a -3 dalle terzultime. Semplici perde Bastoni nel riscaldamento e lo rileva Esposito, che si fa subito notare con una punizione alta sopra la traversa. Meglio i liguri in avvio, ma Carnesecchi si esalta sia su Amian che sul successivo colpo di testa di Wisniewski dal corner. Dopo due minuti di paura, Ciofani scuote la Cremonese e trova la pronta risposta di Drągowski. I ritmi altissimi d'inizio partita lasciano spazio a una gestione della palla più compassata, con lo Spezia in controllo e i grigiorossi a difendersi. Al 41', però, ecco il colpo di scena e il vantaggio della Cremo: lo firma Ciofani, che approfitta di un rimpallo fortunato tra i centrali e poi fulmina Drągowski col sinistro. Gli aquilotti reagiscono subito con Gyasi, ma Carnesecchi blinda ancora la sua porta e si va al riposo sull'1-0. Il forcing bianconero prosegue nella ripresa, con Shomurudov a centrare subito la traversa con un tiro potente. Risponde Galdames e Semplici decide che è il momento di giocarsi il rientrante Nzola, passando alle due punte. L'angolano sfiora subito la rete, poi tocca a Chiriches salvare la Cremonese al 71' sull'inserimento di Ekdal. Anche in questo caso la risposta è immediata, con Benassi vicino al raddoppio. Un gol che arriva, con merito, al 77': su una punizione laterale, Vásquez svetta sul secondo palo e batte Drągowski per il 2-0 grigiorosso. Nel finale il forcing ligure è asfissiante, ma Verde e Nzola sbattono su Carnesecchi. Vince 2-0 la Cremonese e Ballardini sogna: grigiorossi a -3 da Spezia e Verona, impegnato domani contro il Lecce. Il calendario è però complicatissimo: Juventus, Bologna, Lazio e Salernitana. Sprofondano invece i liguri, con tre ko di fila e soli nove punti nel girone di ritorno, dove hanno sconfitto solo l'Inter lo scorso 10 marzo.

LE PAGELLE

Carnesecchi 7 - Ennesima prestazione di altissimo livello. Salva in almeno tre occasioni la sua porta con interventi prodigiosi e mette la sua firma indelebile sulla vittoria della Cremonese.

Ciofani 6.5 - Il gladiatore della Cremo gioca con la maschera, come Osimhen, e trova un gol da tre punti. Il suo sinistro mette la sfida sui giusti binari e regala una grande speranza a Ballardini.

Nzola 6 - La tifoseria dello Spezia aspettava con ansia il suo rientro, e a ragione. Entra e sfiora la rete in due occasioni. Ormai, però, la partita è compromessa.

Ampadu 5.5 - Salva un gol fatto nella ripresa, ma l'errore nel primo tempo è imperdonabile. Si fa completamente mandare in tilt dal movimento di Ciofani e sbatte su Wisniewski, spalancando la strada al gol.

IL TABELLINO

CREMONESE-SPEZIA 2-0

CREMONESE (3-4-1-2) - Carnesecchi 7; Ferrari 6 (20' st Chiriches 6), Lochoshvili 6.5, Vásquez 6.5; Sernicola 6, Castagnetti 6 (20' st Benassi 6), Meité 6, Valeri 6; Galdames 6; Okereke 5.5 (47' st Buonaiuto sv), Ciofani 6.5 (43' st Afena-Gyan sv). All. Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ghiglione, Chiriches, Acella, Benassi, Basso Ricci.

SPEZIA (4-3-3) - Drągowski 5.5; Amian 6, Wisniewski 5.5, Ampadu 5.5, Nikolaou 5.5 (8' st Reca 5.5); Bourabia 5.5 (8' st Nzola 6), Esposito 5.5 (32' st Cipot sv), Ekdal 6; Agudelo 6 (32' st Kovalenko sv), Shomurodov 6, Gyasi 5.5 (15' st Verde 6). All. Semplici. A disposizione: Zoet, Marchetti, Salva Ferrer, Caldara, Żurkowski.

Arbitro: Guida.

Marcatori: 41' Ciofani (C), 32' st Vásquez (C).

Ammoniti: Agudelo (S), Ampadu (S)

LE STATISTICHE

Lo Spezia ha perso 14 delle 21 gare di Serie A disputate contro avversarie di provenienza lombarda (3V, 4N); contro nessun’altra “regione” ha perso così tante gare nel torneo; tuttavia l’ultima vittoria in massima serie è arrivata proprio contro una squadra della Lombardia (v Inter lo scorso 10 marzo).

La Cremonese ha trovato la rete in tutte le ultime quattro gare interne del torneo per la prima volta da aprile 1996 (quattro anche in quel caso).

La Cremonese ha vinto sei delle ultime sette sfide casalinghe contro lo Spezia tra Serie B e Coppa Italia (1N), mantenendo la porta inviolata in tutte le ultime sei.

La Cremonese ha guadagnato sette punti nelle ultime tre partite casalinghe di campionato (vittoria contro Empoli e Spezia e pareggio contro il Verona), i grigiorossi non registrano una striscia più lunga senza sconfitta allo Zini in Serie A dal periodo tra novembre 1995- marzo 1996 (10 in quel caso).

Da inizio anno, solo la Juventus (13) ha colpito più legni dello Spezia in campionato (otto): secondo consecutivo per i liguri dopo quello contro l'Atalanta nel turno precedente.

Lo Spezia ha subito gol nel primo tempo nelle ultime sette partite di campionato, gli aquilotti non hanno mai fatto peggio nei primi 45’ di gara nella loro storia in Serie A.

Lo Spezia ha calciato sei volte nello specchio nei primi 45 minuti di gara contro la Cremonese. Nella sua storia nel massimo campionato, solo a Marassi contro il Genoa - il 9 gennaio 2022 - gli aquilotti avevano effettuato così tante conclusioni in porta nel primo tempo di una gara giocata fuori casa (sei anche in quel caso).

Settimo gol per Daniel Ciofani in campionato: l’attaccante grigiorosso è a meno due dal suo record di reti realizzate in una singola stagione di Serie A – nove quando vestiva la maglia del Frosinone nel 2015/16.

Primo gol per Johan Vásquez in questo campionato, il secondo in assoluto in Serie A per il difensore messicano dopo quello realizzato contro il Sassuolo con la maglia del Genoa, il 17 ottobre 2011 (anche in quel caso di testa).

Da inizio 2023, Marco Carnesecchi è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate in Serie A (80, almeno 17 più di ogni altro portiere).