Coppa Italia, Milan-Napoli 2-0: rossoneri in semifinale

29/01/2019 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Minuto 7: Kessie alza una palla al limite dell'area e Piatek ci prova con una bordata al volo senza pensarci un centesimo di secondo. Minuto 11: Laxalt lancia lungo dalla difesa, Maksimovic e Koulibaly partono con un attimo di ritardo e Piatek non perdona Meret con una rasoiata all'angolino. Minuto 27: Paquetà serve nuovamente il polacco, che accetta l'uno contro uno contro il centrale più forte del campionato (Koulibaly), rientra sul destro e infila sul secondo palo come il miglior Del Piero. Milan avanti 2-0 contro la seconda forza del campionato italiano e San Siro ai piedi del suo nuovo bomber. Un esordio da predestinati, che solitamente scelgono di presentarsi con gli effetti speciali.



Dopo l'ottima impressione di sabato sera, Gattuso sceglie infatti di schierare il nuovo acquisto per la prima volta dal 1': con lui ci sono Castillejo e Borini a comporre un tridente protetto egregiamente dal lavoro di (soprattutto) Bakayoko, ma anche Kessie e Paquetà. Il Milan, letteralmente trascinato dal bomber polacco, è poi intelligente nell'amministrare il doppio vantaggio con umiltà e sacrificio. Una squadra a immagine e somiglianza del proprio allenatore, che nelle due partite degli ultimi quattro giorni ha concesso poco o niente a un attacco che solitamente macina occasioni.



Il Napoli buca l'ennesimo appuntamento importante con una prestazione che dovrebbe preoccupare, e non poco, l'intero staff di Ancelotti, che prosegue con il 4-4-2 senza avere in rosa veri esterni di ruolo ad eccezione di Callejon, stasera in panchina per 85 minuti. Ogni azione offensiva, o quasi, passa dai piedi di Insigne, che dopo un gol divorato (13') finisce presto per spegnersi insieme al resto dei compagni. Gli azzurri sono prevedibili e scolastici, mentre davanti Milik si prende un'altra gara di riposo e non lascia traccia. Una bocciatura generale per il Napoli, che dopo l'eliminazione dalla Champions fallisce anche in Coppa Italia, mentre in campionato la Juve è già lontana 11 punti. La salita, per Ancelotti, inizia a farsi dura.