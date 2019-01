Coppa Italia, gli arbitri dei quarti di finale: Giacomelli per Milan-Napoli

28/01/2019

Un'altra Milan-Napoli a soli tre giorni di distanza per Piero Giacomelli: l'arbitro friulano era VAR nel match di campionato di sabato quando Insigne aveva chiesto un rigore per un contatto in area con Bakayoko non sanzionato da Doveri e dirigerà il quarto di finale di Coppa Italia domani a San Siro. Queste le designazioni per le altre partite. Manganiello per Fiorentina-Roma, Pasqua per Atalanta-Juventus e Abisso per Inter-Lazio.