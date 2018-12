Coppa Italia: Orsolini trascina il Bologna agli ottavi

04/12/2018

Nella sfida tra Inzaghi e Oddo, ex campioni del mondo oggi in panchina, è il tecnico del Bologna ad avere la meglio conquistando la qualificazione per gli ottavi. Al Dall’Ara i felsinei vogliono lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta sul campo della Samp in campionato, ultimo capitolo della lunga serie di assenza di vittorie che si protrae dal 30 settembre. Il Crotone è invece a secco di successi in cadetteria dal 20 ottobre. Il Bologna si affida a Santander e all’ex Falcinelli in attacco, sul fronte opposto Oddo lascia in panchina Budimir schierando il tandem composto da Firenze e Simy. La partita è viva sin da subito: Poli si divora il vantaggio, Zanellato sbaglia mira da buona posizione per gli ospiti e Santander manca l’appoggio dal cuore dell’area di rigore. Al 40’ arriva il vantaggio del Bologna: verticalizzazione di Poli, Orsolini taglia fuori il diretto marcatore e conclude sui guantoni di Cordaz prima di trovare l’angolo giusto sulla respinta infilando da posizione defilata. Nella ripresa Falcinelli realizza il gol dell’ex con un colpo di testa per il raddoppio al 56’, a ispirare è ancora Orsolini che poco dopo viene fermato dalla traversa prima di realizzare anche il tris con un tiro a giro al 67’. La reazione del Crotone non impensierisce il Bologna: finisce 3-0, con i padroni di casa che volano agli ottavi dove troveranno la Juve.