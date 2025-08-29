Logo SportMediaset
Calcio

Lazio, Cancellieri: "Dopo Como c'è voglia di riscatto"

29 Ago 2025 - 22:04

"C'è tanta voglia di riscatto dopo la partita di Como. Abbiamo capito e analizzato gli errori commessi, siamo pronti per affrontare l'Hellas Verona. Ho vissuto due anni importanti lì. La priorità però ora è solamente quella di vincere, per pensare al resto ci sarà tempo. Amo giocare qui, mi piace tutto di questo club: il calore dei tifosi, la città. Per questo darò tutto per aiutare la squadra a ottenere grandi risultati". Così Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio, ai canali ufficiali del club prima dell'esordio casalingo della squadra biancoceleste. Parlando di Sarri, l'attaccante ammette come "il mister ci trasmette quello che dobbiamo fare in campo, per lui parla la carriera. Ritrovarlo dopo il mio primo anno alla Lazio è sicuramente un altro aspetto positivo. Spero di fare un'ottima stagione. Ho visto una crescita complessiva della rosa, tra chi c'era già e chi è arrivato dopo". "Se devo fare un nome, dico Dele-Bashiru. Ha un passo importante e può darci una grande mano - prosegue Cancellieri -. Il mio primo anno alla Lazio forse è stato il più formativo. Ero molto giovane e avevo davanti gente come Immobile, Felipe Anderson, Milinkovic e Luis Alberto. Mi hanno aiutato a capire cosa significa giocare nella Lazio, all'Olimpico, e la differenza tra vincere e perdere". Tra i sogni di Cancellieri c'è anche l'azzurro con l'attaccante che ammette come "per un italiano ovviamente è un orgoglio ambire alla Nazionale. Tutto però passa dal rendimento con la Lazio. Passo dopo passo ma anche quello è un obiettivo che ho in testa". Infine, sul suo ritorno a Roma dopo i prestiti con Parma ed Empoli, Cancellieri sottolinea come "sono state due stagioni che mi hanno aiutato a maturare. Durante la mia prima avventura in biancoceleste avevo poche partite alle spalle, ora invece sono cresciuto e mi sento pronto. L'obiettivo comune di Empoli e Parma era sempre la salvezza, sapevamo di dover conquistare punti in ogni partita. Sono state due esperienze molto formative, dove abbiamo centrato il traguardo prefissato", conclude. 

