Loftus-Cheek e Pulisic: "Riscattata la sconfitta alla prima giornata"

"Sono molto felice di aver sbloccato il match, l'ultima partita ci ha lasciato l'amaro in bocca. Oggi dovevamo solo vincere. Spero di poter replicare quanto fatto oggi, anche Fofana ha aiutato tantissimo a centrocampo. Proveremo a mettere in campo le idee del mister. Modric? Ha tanta qualità, ha esperienza e la mette a servizio della squadra: è un Pallone d'Oro ed è una grande persona", queste le parole di Loftus-Cheek dopo la vittoria di Lecce. L'altro goleador di giornata, Pulisic, ha aggiunto: "Tre punti importantissimi per noi, come non prendere gol. Sono molto felice di aver fatto gol. Sappiamo già la qualità nel nostro gruppo, dovremo giocare come grande squadra".