Calcio

Loftus-Cheek e Pulisic: "Riscattata la sconfitta alla prima giornata"

29 Ago 2025 - 23:06

"Sono molto felice di aver sbloccato il match, l'ultima partita ci ha lasciato l'amaro in bocca. Oggi dovevamo solo vincere. Spero di poter replicare quanto fatto oggi, anche Fofana ha aiutato tantissimo a centrocampo. Proveremo a mettere in campo le idee del mister. Modric? Ha tanta qualità, ha esperienza e la mette a servizio della squadra: è un Pallone d'Oro ed è una grande persona", queste le parole di Loftus-Cheek dopo la vittoria di Lecce. L'altro goleador di giornata, Pulisic, ha aggiunto: "Tre punti importantissimi per noi, come non prendere gol. Sono molto felice di aver fatto gol. Sappiamo già la qualità nel nostro gruppo, dovremo giocare come grande squadra".

Sorteggio Champions 2026

Sorteggio Champions 2026

Juric: "Dare continuità e far meglio"

Juric: "Dare continuità e far meglio"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH DE ZERBI SU RABIOT DICH

De Zerbi su Rabiot: "Mai detto che deve cambiare agente, il suo entourage non è un problema mio"

DICH GILA

Gilardino: "Gasperini un maestro, della Roma temo la sua ferocità"

DICH CONTE PRE CAGLIARI

Conte: "Contro il Cagliari ricordando quel pomeriggio di festa..."

"Osservati" da Gattuso

"Osservati" da Gattuso

C'è Cremonese-Sassuolo

C'è Cremonese-Sassuolo

Le parole di Pioli

Le parole di Pioli

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

David già corre forte

David già corre forte

Inter, attacco giovane

Inter, attacco giovane

Nkunku per il Milan

Nkunku per il Milan

Milan stasera a Lecce

Milan stasera a Lecce

Il Maradona s'infiamma

Il Maradona s'infiamma

Sorteggio Champions 2026

Sorteggio Champions 2026

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

Calcio ora per ora
23:45
Milan, Modric: "Contento dell'ambiente, importante vincere partite così"
23:21
Di Francesco: "Camarda ha preso una botta in testa, non ricordava l'ultima azione"
23:06
Loftus-Cheek e Pulisic: "Riscattata la sconfitta alla prima giornata"
22:04
Lazio, Cancellieri: "Dopo Como c'è voglia di riscatto"
21:49
Cremonese: esordio in Serie A per Floriani Mussolini: "Un sogno"