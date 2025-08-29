Sindaco: "Pisa-Roma all'Arena Garibaldi, è agibile"

"Come già annunciato nei giorni scorsi e senza che fosse mai in discussione, Pisa-Roma si giocherà all'Arena Garibaldi. E' stato espresso parere favorevole sull'agibilità dello stadio, con alcuni piccoli interventi derogabili da concludere durante la sosta del campionato". Lo ha ribadito il sindaco di Pisa, Michele Conti, dopo la riunione di oggi in cui sono state ricordate tutte le verifiche necessarie dopo gli interventi di restyling per adeguare l'impianto agli standard di serie A. "Il fatto che il Pisa non giocasse all'Arena - ha aggiunto - non è mai stata un'opzione grazie al grande lavoro svolto in sinergia dall'amministrazione comunale, dai tecnici, dal Pisa Sporting Club e dalle ditte impegnate a lavorare dai primi giorni di giugno". In occasione della prima gara casalinga lo stadio sarà aperto dalle 18,15: "Invito tutti i tifosi pisani - ha concluso Conti - ad arrivare con un anticipo congruo considerando l'alto afflusso previsto. La Serie A torna nella nostra città e siamo pronti ad accoglierla con orgoglio ed emozione. Sarà una grande festa in un palcoscenico prestigioso".