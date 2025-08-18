Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
COPPA ITALIA

Il Torino non brilla ma batte il Modena: basta il gol di capitan Vlasic

Baroni raggiunge il Pisa nel tabellone grazie a Vlasic, dopo un primo tempo complicato

18 Ago 2025 - 23:53

Il Torino di Baroni avanza ai sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26: i granata piegano il Modena 1-0 e raggiungono il Pisa al prossimo turno. Nel corso del primo tempo gli emiliani dominano in lungo e in largo, impegnando Israel più volte e colpendo una traversa con Gerli. In avvio di ripresa l’ingresso di Ilkhan cambia completamente il Toro, con Vlasic che insacca il tap-in che vale la qualificazione al 51’.  

Leggi anche

Coppa Italia, Verona e Spezia avanti ai rigori: battute Cerignola e Sampdoria

Vlasic manda il Torino ai sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa, al prossimo turno i granata affronteranno il Pisa. La squadra di Baroni va in grossa difficoltà nel primo tempo contro il Modena, dove i Canarini dominano a lungo e sfiorano più volte il vantaggio. Santoro è ispiratissimo, protagonista di un paio di conclusioni che impegnano il portiere Israel. Gli uomini di Sottil scheggiano anche una traversa in chiusura di primo tempo, con il destro a girare di Gerli che va a centimetri dalla gloria. Il pubblico dell’Olimpico fischia forte all’intervallo, e dopo la pausa la musica cambia. Baroni inserisce Ilkhan al posto di Aboukhlal, e il turco è subito decisivo: progressione centrale e tiro in porta al 51’, sulla respinta di Chichizola Vlasic colpisce al volo di sinistro e insacca la rete del vantaggio. Tra le file dei padroni di casa esordisce anche Simeone, con lo stadio che torna ad accendersi per il ritorno in campo di Duvan Zapata dopo il brutto infortunio. Gli ospiti non riescono più a impensierire gli avversari, molto più attenti, ordinati e intensi nel secondo tempo. Vince il Torino 1-0 e raggiunge il Pisa, Modena eliminato.

Torino, esordio del Cholito Simeone sotto gli occhi di papà Diego. Le FOTO

1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

coppa italia
torino
modena

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:01
Donati: "Atteggiamento giusto, questa deve essere la base per il campionato"

Donati: "Atteggiamento giusto, questa deve essere la base per il campionato"

01:17
Karlstrom: "Siamo più forti dell'anno scorso, un'emozione essere capitano"

Karlstrom: "Siamo più forti dell'anno scorso, un'emozione essere capitano"

02:05
Bleve: "Devo tanto ai miei compagni, il gruppo è unito"

Bleve: "Devo tanto ai miei compagni, il gruppo è unito"

04:01
Baroni: "La cosa più importante? La reazione della squadra"

Baroni: "La cosa più importante? La reazione della squadra"

02:58
Torino-Modena 1-0: gli highlights

Torino-Modena 1-0: gli highlights

02:18
Sottil: "Fiducioso per la nuova stagione"

Sottil: "Fiducioso per la nuova stagione"

01:59
Vlašic e Biraghi: "Primo tempo difficile, poi è emersa la qualità"

Vlašic e Biraghi: "Primo tempo difficile, poi è emersa la qualità"

01:45:11
Torino-Modena: partita integrale

Torino-Modena: partita integrale

03:56
Calabro: "Contento della prestazione, ce la siamo giocata alla pari"

Calabro: "Contento della prestazione, ce la siamo giocata alla pari"

03:01
Udinese-Carrarese 2-0: gli highlights

Udinese-Carrarese 2-0: gli highlights

01:44:45
Udinese-Carrarese: partita integrale

Udinese-Carrarese: partita integrale

01:34
Torino in vantaggio grazie alla rete di Vlašic

Torino in vantaggio grazie alla rete di Vlašic

00:34
De Paoli: "Siamo ripartiti da zero, ci sentiamo in debito con i tifosi"

De Paoli: "Siamo ripartiti da zero, ci sentiamo in debito con i tifosi"

01:28
Bleve deve arrendersi a Iker Bravo: Udinese 2-0 Carrarese

Bleve deve arrendersi a Iker Bravo: Udinese 2-0 Carrarese

00:40
Artistico: "Ho cercato il gol, felice di celebrarlo con la famiglia"

Artistico: "Ho cercato il gol, felice di celebrarlo con la famiglia"

01:01
Donati: "Atteggiamento giusto, questa deve essere la base per il campionato"

Donati: "Atteggiamento giusto, questa deve essere la base per il campionato"

I più visti di Coppa Italia

Milan-Bari 2-0: gli highlights

Milan-Bari 2-0: gli highlights

Genoa-Vicenza 3-0: gli highlights

Genoa-Vicenza 3-0: gli highlights

Milan, c’è il primo ‘miracolo’ allegriano. E Gimenez-Fofana lanciano segnali

Il Milan non sbaglia alla prima: Leao-Pulisic, Allegri vola ai sedicesimi senza affanni

Carboni porta il Genoa in vantaggio

Un gran gol di Carboni porta il Genoa in vantaggio

Tris Genoa al Vicenza e sedicesimi. Krstovic e Kaba lanciano il Lecce, che aspetta Milan o Bari

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:55
Livorno-Ternana apre la Serie C 2025/2026
23:41
Torino, Baroni: "Lenti, ma abbiamo reagito. Contenti per la vittoria"
23:02
Nazionale Under 21, a Cesena e Cremona sfide a Svezia e Armenia
22:45
Verona, operato Suslov: out 6/7 mesi
22:02
Pisa, abbonamenti sold out dopo il giorno di vendita libera