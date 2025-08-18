Il Torino non brilla ma batte il Modena: basta il gol di capitan Vlasic

Vlasic manda il Torino ai sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa, al prossimo turno i granata affronteranno il Pisa. La squadra di Baroni va in grossa difficoltà nel primo tempo contro il Modena, dove i Canarini dominano a lungo e sfiorano più volte il vantaggio. Santoro è ispiratissimo, protagonista di un paio di conclusioni che impegnano il portiere Israel. Gli uomini di Sottil scheggiano anche una traversa in chiusura di primo tempo, con il destro a girare di Gerli che va a centimetri dalla gloria. Il pubblico dell’Olimpico fischia forte all’intervallo, e dopo la pausa la musica cambia. Baroni inserisce Ilkhan al posto di Aboukhlal, e il turco è subito decisivo: progressione centrale e tiro in porta al 51’, sulla respinta di Chichizola Vlasic colpisce al volo di sinistro e insacca la rete del vantaggio. Tra le file dei padroni di casa esordisce anche Simeone, con lo stadio che torna ad accendersi per il ritorno in campo di Duvan Zapata dopo il brutto infortunio. Gli ospiti non riescono più a impensierire gli avversari, molto più attenti, ordinati e intensi nel secondo tempo. Vince il Torino 1-0 e raggiunge il Pisa, Modena eliminato.