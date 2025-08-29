Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Di Francesco: "Camarda ha preso una botta in testa, non ricordava l'ultima azione"

29 Ago 2025 - 23:21

L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato alla fine della partita persa in casa contro il Milan ai microfoni di DAZN: "Secondo me abbiamo sofferto il Milan all'inizio, con i centrocampisti che si abbassavano sulle linee. Con il tempo siamo cresciuti e anche nella ripresa. Avevamo il pallino del gioco in mano, poi l'ingenuità ha determinato la punizione e il gol. Abbiamo commesso qualche errore e con queste squadre non puoi permettertelo, viste le qualità del Milan. La cosa positiva è che la squadra ha saputo soffrire in alcuni momenti della gara e le catene sulle fasce hanno funzionato. Dobbiamo alzare il livello quando stiamo per concretizzare con l'ultima giocata o l'ultimo passaggio. Le condizioni di Camarda? Ha preso una botta alla testa, non si ricordava alcune cose e ho preferito toglierlo. Sta facendo dei controlli, ci auguriamo non sia nulla. Non stava capendo, quindi il cambio è stato forzato, stava facendo la sua partita".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:07
Sorteggio Champions 2026

Sorteggio Champions 2026

01:18
DICH JURIC PRE PARMA DICH

Juric: "Dare continuità e far meglio"

01:53
DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

01:30
DICH DE ZERBI SU RABIOT DICH

De Zerbi su Rabiot: "Mai detto che deve cambiare agente, il suo entourage non è un problema mio"

01:24
DICH GILA

Gilardino: "Gasperini un maestro, della Roma temo la sua ferocità"

02:06
DICH CONTE PRE CAGLIARI

Conte: "Contro il Cagliari ricordando quel pomeriggio di festa..."

01:27
"Osservati" da Gattuso

"Osservati" da Gattuso

01:15
C'è Cremonese-Sassuolo

C'è Cremonese-Sassuolo

00:34
Le parole di Pioli

Le parole di Pioli

01:32
Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

01:25
David già corre forte

David già corre forte

01:31
Inter, attacco giovane

Inter, attacco giovane

01:18
Nkunku per il Milan

Nkunku per il Milan

01:30
Milan stasera a Lecce

Milan stasera a Lecce

01:37
Il Maradona s'infiamma

Il Maradona s'infiamma

02:07
Sorteggio Champions 2026

Sorteggio Champions 2026

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:45
Milan, Modric: "Contento dell'ambiente, importante vincere partite così"
23:21
Di Francesco: "Camarda ha preso una botta in testa, non ricordava l'ultima azione"
23:06
Loftus-Cheek e Pulisic: "Riscattata la sconfitta alla prima giornata"
22:04
Lazio, Cancellieri: "Dopo Como c'è voglia di riscatto"
21:49
Cremonese: esordio in Serie A per Floriani Mussolini: "Un sogno"