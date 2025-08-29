Di Francesco: "Camarda ha preso una botta in testa, non ricordava l'ultima azione"

L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato alla fine della partita persa in casa contro il Milan ai microfoni di DAZN: "Secondo me abbiamo sofferto il Milan all'inizio, con i centrocampisti che si abbassavano sulle linee. Con il tempo siamo cresciuti e anche nella ripresa. Avevamo il pallino del gioco in mano, poi l'ingenuità ha determinato la punizione e il gol. Abbiamo commesso qualche errore e con queste squadre non puoi permettertelo, viste le qualità del Milan. La cosa positiva è che la squadra ha saputo soffrire in alcuni momenti della gara e le catene sulle fasce hanno funzionato. Dobbiamo alzare il livello quando stiamo per concretizzare con l'ultima giocata o l'ultimo passaggio. Le condizioni di Camarda? Ha preso una botta alla testa, non si ricordava alcune cose e ho preferito toglierlo. Sta facendo dei controlli, ci auguriamo non sia nulla. Non stava capendo, quindi il cambio è stato forzato, stava facendo la sua partita".