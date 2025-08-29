Logo SportMediaset
Calcio

Cremonese: esordio in Serie A per Floriani Mussolini: "Un sogno"

29 Ago 2025 - 21:49

Esordio '"da sogno" in Serie A per Romano Floriani Mussolini nelle fasi decisive di Cremonese-Sassuolo, match valido per la seconda giornata del massimo campionato terminato 3-2 per i padroni di casa. Il figlio dell'ex senatrice Alessandra e bisnipote di Benito Mussolini è stato decisivo dal suo ingresso in campo: "Lo sognavo da sempre - ha detto Floriani Mussolini che ha indossato per l'occasione una maglia 'anti-polemiche' con la sola scritta del suo nome di battesimo Romano - Sono contento per essermi procurato il rigore. Ero emozionato, ma carico e felicissimo alla fine. E' stato indimenticabile".

