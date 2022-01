Supercoppa: Inzaghi infallibile, due su due. Juve imbattibile a gennaio e Allegri da record

LE STATISTICHE

L'allenatore nerazzurro sempre vincente, quello bianconero supera Lippi. Per i bianconeri tre trionfi in questo mese

Reduci dalle brillanti vittorie contro le due romane, Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per la 34a edizione della Supercoppa Italiana, in programma mercoledì sera alle ore 21 a San Siro, diretta su Canale 5 e sul nostro sito. I bianconeri, che hanno sempre vinto nelle tre volte che si è giocata nel mese di gennaio, vanno a caccia del decimo trofeo. Allegri, alla sua settima partecipazione, diventerà l'allenatore più presente nella storia della competizione (superando Marcello Lippi, fermo a sei). Inzaghi va alla caccia del suo personalissimo tris, dopo le due vittorie in altrettanti finali con la Lazio. Nell'unico precedente nel 2005 hanno avuto la meglio i nerazzurri, con un successo 1-0 firmato da Veron a Torino. Getty Images

LE STATISTICHE DI OPTA

● Questa sarà la 34ª edizione di Supercoppa Italiana: la Juventus ha alzato il trofeo in nove occasioni (almeno due volte più di ogni altra squadra), contro i cinque successi dell’Inter.

● San Siro è lo stadio in cui sono state giocate più gare di Supercoppa Italiana: 11, più del doppio rispetto a ogni altro; questa inoltre sarà la prima edizione a Milano dal 2010, quando l’Inter ha alzato il trofeo ai danni della Roma.

● Questa sarà la quarta occasione in cui la Supercoppa Italiana si gioca a gennaio: nelle tre precedenti edizioni (1996, 2019 e 2021) ha sempre alzato il trofeo la Juventus.

● Inter e Juventus si affronteranno in Supercoppa Italiana solo per la seconda occasione; nella precedente sfida – nel 2005 – hanno avuto la meglio i nerazzurri, con un successo per 1-0 firmato da Juan Sebastián Verón.

● La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 gare in tutte le competizioni contro l’Inter (7V, 4N), l’unico successo nerazzurro nel parziale è un 2-0 in Serie A nel gennaio 2021.

● Il bilancio delle ultime otto gare tra Inter e Juventus a San Siro in tutte le competizioni è in perfetto equilibrio, con tre successi per parte e due pareggi – i nerazzurri sono sempre andati a segno in questo parziale.

● L’Inter tornerà a giocare una partita di Supercoppa Italiana per la prima volta dal 2011, quando fu sconfitta 1-2 contro il Milan a Pechino (Ibrahimovic e Boateng hanno risposto a una rete su punizione diretta di Sneijder).

● La Juventus - ultima squadra che ha alzato il trofeo - ha partecipato a tutte le nove precedenti edizioni di Supercoppa Italiana, ma solo una volta in questo filotto ha vinto il trofeo due volte consecutive (nel 2012 e nel 2013).

● L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 16 partite giocate in tutte le competizioni (0-2 v Real Madrid a inizio dicembre), ottenendo ben 13 successi nel parziale, inclusi i quattro più recenti.

● La Juventus è imbattuta da otto gare tra tutte le competizioni (6V, 2N) - l’ultima sconfitta risale a fine novembre in Serie A contro l’Atalanta.

● L'Inter ha segnato 14 gol di testa in tutte le competizioni nel 2021/22, più di qualsiasi altra squadra presente nei maggiori cinque campionati europei.

Juventus (28) e Inter (17) sono le due squadre che hanno realizzato più reti nella storia della Supercoppa Italiana (escluse lotterie dei rigori).

● Questa sarà la 7ª partecipazione alla Supercoppa Italiana per Massimiliano Allegri, che diventerà l'allenatore più presente nella storia della competizione (superando Marcello Lippi, fermo a sei).

● Simone Inzaghi è uno dei due allenatori ad aver allenato più di una partita di Supercoppa Italiana riuscendo sempre ad alzare il trofeo (in due occasioni, al pari di Rafa Benitez).

● Arturo Vidal ha preso parte a due reti in tre presenze in Supercoppa Italiana (gol e assist nel 2012) – il centrocampista dell’Inter è già andato a segno da ex contro la Juventus, nel gennaio 2021 in Serie A.

● Prima di questa edizione, Samir Handanovic era il giocatore con più presenze in Serie A (535) senza aver mai disputato una gara in Supercoppa Italiana da quando questa è stata istituita nel 1988.

● Paulo Dybala ha segnato quattro gol in cinque presenze in Supercoppa Italiana, reti arrivate sempre contro la Lazio – l’ultima delle quali nel dicembre 2019.

● Leonardo Bonucci potrebbe giocare l'ottava Supercoppa Italiana, superando Javier Zanetti - solamente Gianluigi Buffon e Dejan Stankovic (entrambi a nove) contano più presenze nella storia della competizione.