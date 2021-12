Coppa Italia, Genoa-Salernitana 1-0: Ekuban porta Sheva agli ottavi

COPPA ITALIA

Primo successo per il tecnico ucraino, che adesso se la vedrà con il Milan

Arriva la prima vittoria di Shevchenko sulla panchina del Genoa: dopo il ko nel derby, il Grifone si risolleva in Coppa Italia grazie al successo casalingo 1-0 nei sedicesimi di finale contro la Salernitana. E’ Ekuban di testa a spezzare l’equilibrio al 77’ e regalare ai rossoblu gli ottavi di finale contro il Milan, la squadra di Colantuono invece conferma il periodo nero e ora proverà a inseguire una miracolosa salvezza in campionato.

LA PARTITA

Primo successo per Shevchenko sulla panchina del Genoa: dopo cinque partite senza vincere in campionato, il sorriso arriva nei sedicesimi di Coppa Italia contro la Salernitana al Ferraris. Per i liguri, ottavi di finale contro il Milan, storica squadra proprio dell'ex attaccante ucraino. Nel primo tempo è il Genoa a partire meglio, più propositivo e veloce negli scambi con Destro che lavora bene di sponda: proprio l’attaccante impensierisce Fiorillo di testa al 20’. Nella seconda metà della frazione la foga dei padroni di casa però cala e allora ne approfitta la Salernitana che si rende pericolosissima al 37’. Ci vuole un doppio miracolo di Semper, in entrambe le occasioni su Djuric di testa, a salvare la porta del Grifone. Nella ripresa i padroni di casa escono dagli spogliatoi decisi, come in avvio di partita, ed Ekuban è pericoloso da fuori area. Di Tacchio risponde con un bel tiro al 56’ ma Semper è attento. Regna l’equilibrio ma la squadra di Shevchenko torna ad accelerare ed Ekuban, in grande forma stasera, spezza finalmente la parità con un colpo di testa al 77’ su cross di Kallon: l’arbitro convalida dopo un check del Var e i rossoblu possono sorridere. Nel finale non serve a nulla l’assalto ospite e Colantuono ora potrà concentrarsi su una miracolosa salvezza.



IL TABELLINO

GENOA-SALERNITANA 1-0

GENOA (3-5-2): Semper, Biraschi, Bani, Vasquez, Sabelli, Hernani (44’ st Tourè), Galdames, Portanova (15’ st Melegoni), Cambiaso (1’ st Ghiglione), Ekuban, Destro (15’ st Kallon). A disp.: Sirigu, Andrenacci, Behrami, Cassata, Criscito, Masiello, Pandev, Vanheusden. All. Shevchenko

SALERNITANA (4-4-2): Fiorillo, Delli Carri, Bogdan (38’ st Gyomber), Gagliolo, Jaroszynski, Kechrida, Schiavone (20’ st Obi), Di Tacchio, Kastanos (30’ st Coulibaly), Vergani (20’ Simy), Djuric (38’ st Gondo). A disp.: Belec, Guerrieri, Cannavale, Kalombo, Motoc, Ranieri, Russo. All. Colantuono

Arbitro: Serra

Marcatori: 32’ st Ekuban

Ammoniti: Schiavone, Vergani, Di Tacchio (S), Galdames, Vasquez (G)