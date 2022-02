Roma: con l'Inter rientra Pellegrini, per Mou la prima nel "suo" San Siro

VERSO INTER-ROMA

Il portoghese per la prima volto dopo il Triplete del 2010 affronterà l'Inter d'avversario: il capitano giallorosso verso il rientro, fiducia a Zaniolo in attacco

Sarà una prima volta emozionante, ma che allo stesso tempo richiederà grande freddezza. José Mourinho è pronto a tornare nel San Siro nerazzurro per la prima volta da avversario a undici anni e mezzo dalla conquista del Triplete, ma lo farà in un quarto di finale di Coppa Italia, un match da dentro o fuori in cui la sua Roma non può permettersi passi falsi. Il portoghese dovrebbe poter nuovamente contare sul capitano, Lorenzo Pellegrini, ed è deciso a dare fiducia all'ex Zaniolo dopo il convulso finale di partita contro il Genoa. Getty Images

Già dopo la vittoria sul Lecce agli ottavi lo Special One aveva spiegato come avrebbe dovuto approcciarsi all'incontro: "Dovrò cercare di non avere emozioni, provare a fare una partita come un’altra - erano state le sue parole -. Sono sicuro che ci sarà grande rispetto, perché la gente non dimentica". Il Meazza va verso il tutto esaurito o quasi, con oltre 30 mila tifosi pronti a riaccoglierlo e, certamente, ad acclamarlo, almeno fino al fischio d'inizio.

Al di là delle emozioni e delle suggestioni, però, c'è da pensare al campo. La Roma si troverà di fronte un'Inter ferita dalla rimonta subita nel derby e desiderosa di tenere aperti tutti i fronti il più a lungo possibile. Per affrontare i nerazzurri il tecnico portoghese spera innanzitutto di poter contare su un Lorenzo Pellegrini nuovamente al 100%: il capitano è quasi del tutto recuperato, partirà per Milano e se Mou dovesse decidere di schierarlo da titolare potrebbe essere lui a far riposare Mkhitaryan.

Per il resto non sono molti i dubbi di formazione: la difesa sarà quella titolare, composta da Smalling, Mancini e Ibanez, sugli esterni spazio a Karsdorp e Vina, con Cristante e Oliveira a completare il centrocampo. Davanti, al fianco dell'intoccabile Abraham, ci sarà Zaniolo, che poi dovrà scontare un paio di giornate di squalifica a causa del rosso per proteste rimediato nel convulso finale di partita col Genoa.

La società giallorossa si è stretta attorno all'attaccante, nonostante il nervosismo per la rete annullata e la conseguente espulsione e, come riporta il Corriere dello Sport, il ragazzo ha anche ricevuto una telefonata di incoraggiamento da parte di Gianluca Vialli, che gli ha fatto i complimenti e gli ha assicurato il sostegno e la fiducia della Nazionale. Per battere la "sua" Inter, Mourinho potrà certamente contare su di lui.