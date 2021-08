Numeri e curiosità sulla Coppa Italia: cosa c'è da sapere

INFO

Sono ben dieci i successi di Roberto Mancini da giocatore ed allenatore: nessuno come lui. La Juve è la squadra ad aver vinto più edizioni

La 75ª edizione della Coppa Italia è alle porte. In esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset, la sfida per la coccarda tricolore vedrà in totale 44 squadre impegnate, meno rispetto all'edizioni precedenti nella speranza di godersi partite con un maggiore tasso di spettacolarità. Il tutto grazie al nuovo format che ha rivisto l'organizzazione della seconda competizione per importanza del calcio italiano. Getty Images

Un torneo la cui genesi deriva da una turbolenta vicenda del 1921. A causa di una serie di dissidi relativi alla struttura del massimo campionato, infatti, alcuni dei più importanti club decisero di fondare una nuova lega con tanto di scissione dalla FIGC (la questione Superlega non vi ricorda nulla?). Quest'ultima, per rimpolpare un calendario magro di partite, optò quindi per la creazione di una nuova competizione, la Coppa Italia.

A trionfare nella prima edizione (inizio il 2 aprile 1922) fu il Vado, formazione che all'epoca militava nel secondo campionato nazionale. L'unica squadra (oltre ai liguri) che riuscì a trionfare nel torneo pur senza giocare in massima categoria fu il Napoli, nella stagione 1961/62 (i partenopei partecipavano alla Serie B).

Dopo la prima edizione, la Coppa Italia ha vissuto due lunghe fasi di stop. Il torneo fu riorganizzato a cadenza annuale solamente a partire dal 1935, prima della pausa dovuta alla Seconda Guerra Mondiale tra il 1943 e il 1958.

Dal 1936, oltre a un premio in denaro e alla coppa, la formazione vincitrice conquista anche la qualificazione a una coppa europea (dal 2009 in palio c'è un posto in Europa League). Dall'edizione del 1958 è prevista la cucitura della coccarda italiana tricolore sul petto dei detentori (la prima fu la Lazio). Dal 1988, inoltre, il club vincitore acquisisce il diritto a incontrare i campioni d'Italia nella Supercoppa.

Tra le squadre ad aver conquistato più coccarde spicca la Juventus con quattordici (l'albo d'oro). Nell'ambito dei record, i bianconeri sono gli unici ad aver vinto quattro edizioni consecutive (tutte con Allegri in panchina). Il Milan è la squadra che complessivamente ha perso il maggior numero di finali: ben nove volte ha chiuso infatti al secondo posto.

L'accoppiata scudetto-Coppa Italia, quello che in Inghilterra viene chiamato "Double", si è verificata in undici occasioni: sei volte Juve, due Inter, una Torino, Napoli e Lazio. Quasi non vale la pena ricordare l'impresa senza precedenti dei nerazzurri, unica squadra ad aver centrato il Triplete (campionato, Coppa Italia, Champions League).

Chi sono i primatisti della Coppa Italia? Alessandro Altobelli guida la classifica dei bomber con 56 centri, davanti a Boninsegna (48) e Savoldi (47). Il c.t. della Nazionale campione d'Europa, Roberto Mancini, è nono in questa particolare graduatoria (32) pur essendo il giocatore con più presenze (ben 120 partite).

La Coppa Italia è sicuramente il trofeo preferito dall'allenatore jesino, di cui è un assoluto recordman: oltre a essere l'unico giocatore assieme a Buffon ad averlo vinto sei volte, anche da tecnico ha ottenuto grandi soddisfazioni. Infatti, sono ben quattro le Coppa Italia vinte in panchina (solo Allegri ed Eriksson come lui), per un totale di dieci trionfi tra giocatore (4 Sampdoria, 2 Lazio) ed allenatore (1 Fiorentina, 1 Lazio, 2 Inter).

