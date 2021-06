Coppa Italia, nuovo format: ecco il regolamento ufficiale

CAMBIANO LE REGOLE

Tutto quello che c'è da sapere: meno squadre, il ranking per il tabellone, var e regole

La Lega Serie A ha pubblicato il regolamento ufficiale del nuovo format della Coppa Italia. Tante le novità per il prossimo triennio, con le modifiche subito attive già dalla stagione 2021/2022. Al torneo prenderanno parte meno squadre (le 20 di A, le 20 di B e 4 della C). Il tabellone verrà stilato grazie a un "ranking sportivo", mentre il Var entrerà in scena dai trentaduesimi in poi e la Goal-Line Technology dagli ottavi. Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sul nuovo format. Getty Images

QUANDO CAMBIA IL FORMAT

Il nuovo format della Coppa Italia parte subito dalla stagione 2021/2022 ed è stata approvata per il prossimo triennio.

MENO SQUADRE

Rispetto al passato, diminuisce il numero delle squadre partecipanti. In totale i club impegnati saranno 44: tutte le 20 squadre di Serie A e le 20 di Serie B della stagione in corso più 4 squadre di Serie C.

I TURNI

Nella nuova Coppa Italia sono previsti i seguenti turni: preliminare, trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale.

ENTRATA IN SCENA IN TRE FASI

Non tutte le squadre entrano in scena nello stesso momento del torneo. Otto società iniziano dai preliminari, 28 dai trentaduesimi, 8 dagli ottavi (denominate "teste di serie").

IL TABELLONE

Le 44 squadre vengono numerate da 1 a 44 in base a un "ranking sportivo" che tiene in considerazione i risultati della stagione precedente e vengono inserite all'interno di un tabellone.

IL RANKING

- Le 8 teste di serie: ne fanno parte la vincitrice della Coppa Italia dell'anno precedente e le prime 7 squadre del campionato di Serie A precedente, cioè le qualificate in Europa (oppure l'ottava in caso la Coppa Italia sia stata vinta da una squadra già nelle prime 7). Il numero 1 verrà assegnato alla vincitrice della Coppa Italia, il numero 2 alla vincitrice del campionato (dovessero combaciare, la posizione numero 2 andrebbe alla seconda del campionato), poi al resto delle squadre andranno i numeri dal 3 all'8 come da classifica finale del campionato. Queste 8 squadre entreranno in gioco dagli ottavi, giocando la partita (unica) in casa.

- Seconda fascia, le posizioni da 9-24: ne faranno parte le squadre dall'8° (o 9°) al 17° posto della Serie A dell'anno precedente (dipende se la vincitrice della Coppa Italia era tra le prime 7 o meno), le tre squadre promosse dalla Serie B (seguendo ordine di classifica finale e playoff), le tre retrocesse dalla Serie A alla Serie B (seguendo l'ordine di classifica) e la perdente dei playoff di Serie B dell'anno precedente. Queste squadre inizieranno il torneo dai trentaduesimi, giocando la partita (unica) in casa.

- Terza fascia, le posizioni da 25-36: ne faranno parte le rimanenti squadre di Serie B fino al 16° posto (o al 15° in caso di playout) dell'anno precedente e la vincitrice dei playout di Serie B (se disputati). Queste squadre partiranno dai trentaduesimi, giocando la partita (unica) in trasferta.

- Quarta fascia, le posizioni da 37-40: ne faranno parte le tre squadre promosse direttamente dalla Serie C alla Serie B (per decidere la posizione 37, 38 e 39 vale una classica avulsa tra le tre vincitrici dei gironi così ordinata: numero punti nel proprio girone, numero vittorie, numero gol segnati, sorteggio) e la squadra vincitrice dei playoff di Serie C. Queste squadre inizieranno la Coppa Italia dal turno preliminare, giocando la partita (unica) in casa.

- Quinta fascia, le posizioni da 41-44: ne faranno parte le tre seconde classificate dei gironi di Serie C (con la stessa classifica avulsa vista in precedenza per decidere la posizione 41, 42 o 43) e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Queste squadre faranno il loro ingresso dal turno preliminare, giocando la partita (unica) in trasferta.

LE PARTITE

Preliminare, trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti si disputeranno in gara unica. Se c'è parità alla fine dei 90' regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, decideranno tutto i calci di rigore. Le semifinali invece si disputeranno con match di andata e ritorno. Vale la regola del gol in trasferta (anche nei supplementari) e in caso di ulteriore parità si andrà poi ai rigori. La finale si giocherà in gara unica allo Stadio Olimpico. Anche in questo caso, in caso di parità nei 90' si andrà prima ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

VAR E GOAL LINE TECHNOLOGY

Il VAR verrà utilizzato in tutte le gare dai trentaduesimi in avanti. La Goal-Line Technology invece entrerà in scena dagli ottavi.

CONVOCATI, SOSTITUZIONI E AMMONIZIONI

Alla Coppa Italia possono partecipare tutti i tesserati del club, con 23 convocati per partita. I cambi possibili saranno cinque per squadra divisi in tre slot (esclusi intervalli). Nei supplementari è possibile effettuare il sesto cambio anche in un quarto slot. Dopo i primi tre turni vengono resettate le ammonizioni.