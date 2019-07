Napoli testa di serie numero 1 davanti alla Juve, niente derby di Milano prima della finale

COPPA ITALIA

Sorteggio favorevole per il Napoli, che, in Coppa Italia, secondo gli accoppiamenti effettuati, è la squadra designata come testa di serie numero 1. Con il 2 la Juventus, che potrà dunque affrontare i partenopei solo in finale. A seguire con il numero 3 il Milan e poi Inter, Atalanta, Torino, Roma e Lazio. Alla competizione partecipano 78 società (tutte le ammesse ai campionati di Serie A e Serie B, 29 società segnalate dalla Lega Pro e 9 dalla Lega Nazionale Dilettanti), che saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal numero 1 al numero 78 (il torneo inizierà il prossimo 4 agosto con il primo turno eliminatorio per concludersi mercoledì 13 maggio 2020).

Gli incontri dei primi tre turni eliminatori, del quarto turno, degli ottavi e dei quarti di finale si disputano in gara unica. Le 8 società teste di serie (Napoli, Juventus, Milan, Inter, Atalanta, Torino, Roma, Lazio) faranno il loro ingresso nel tabellone a partire dagli ottavi di finale (in programma il 15 e 22 gennaio 2020), affrontando le qualificate dal quarto turno.

In un ipotetico tabellone della fase finale. ci potrebbe essere una sfida Juventus-Roma ai quarti, mentre la Lazio campione in carica potrebbe doversela vedere con le ambizioni del Napoli e poi, verosimilmente, con una tra Inter e Atalanta in semifinale. Non sono possibili, se non in finale, derby di Roma o Milano. Juventus e Torino invece potrebbero eventualmente incontrarsi in semifinale.