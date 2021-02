Napoli, Gattuso: "Bene in difesa, l'Atalanta ci ha messo in grandissima difficoltà"

QUI NAPOLI

Rino Gattuso commenta il pareggio con l'Atalanta, che rimanda il discorso qualificazione al ritorno. "Con l'Atalanta non si è mai favoriti, oggi ci ha messo in grandissima difficoltà - ha spiegato -. Abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva, potevamo fare meglio in fase offensiva. Ho scelto di giocare a 3 perché avevo bisogno di gente fresca, loro contro le squadre che giocano a 3 vanno un po' in difficoltà e ci è andata bene". lapresse

L'allenatore del Napoli, dopo lo sfogo post-Parma, chiude la questione. "Il tweet di De Laurentiis? La messa si fa una volta al giorno, io la messa l'ho fatta e ora parliamo di calcio. Altrimenti non se ne viene più fuori".

Ai microfon di Rai Sport, Gattuso spiega il perché della difesa a 3. "Perché c'è bisogno di gente fresca. Zielinski ed Elmas avevano speso tanto, avevamo visto che tanti giocatori non stavano bene. Demme, Bakayoko e Lobotka non può fare la mezzala, quindi il centrocampo a tre senza Zielinski ed Elmas facciamo difficoltà. Loro quando giocano contro le difese a tre vanno un po' in difficoltà, noi l'abbiamo provata in un giorno e ci è andata bene".

Sulla partita. "Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche scivolamento quando Koulibaly rompeva la linea su Muriel. Abbiamo preso due imbucate e potevamo fare meglio quello. Ma se non sei propositivo con i quinti lo sviluppo del gioco può venire in maniera non soddisfacente. In fase difensiva invece la squadra mi è piaciuto molto".

Insigne è uscito zoppicando. "Ha preso una botta al polpaccio e gli dava fastidio, domani valutiamo".

Le condizioni di Mertens. "E' in Belgio, sta facendo le terapie. Non è ancora al 100% e penso che ci vorrà ancora un po' di tempo".

Fabian Ruiz e il Covid. "E' ancora positivo. Domani se non sbaglio è il 21° giorno e se l'ASL gli darà il permesso potrà uscire di casa e venire a Castel Volturno per gli allenamenti individuali".

