Napoli, Conte: "Scudetto? Marotta può dire quel che vuole, le sue parole le porta via il vento"

Con le sue parole Conte ha lasciato intendere che per qualcuno potrebbe essere un esame in vista del mercato di riparazione, ma poi ha precisato: "No, assolutamente, non è un esame per nessuno. Non bisogna essere spietati, io faccio giocare dei calciatori meritevoli di questa opportunità. Ribadisco, da Dimaro a oggi ho visto una crescita notevole di tutti gli elementi e gliel'ho anche detto, poi bisogna far corrispondere i fatti con i ragazzi. Se mi dici che miglioro, che sto crescendo e poi non mi fai giocare mai? Noi dobbiamo essere credibili, io mi sono espresso sulla crescita, sul miglioramento del singolo per far crescere il livello di squadra, quindi non è un esame per nessuno, ma un'opportunità per dire 'io ci sono'. Lavoriamo, non giocando in Europa abbiamo la settimana tipo, ma al tempo stesso c'è una rosa solo per il campionato e la Coppa Italia e dobbiamo sapere per certo dove dobbiamo andare".