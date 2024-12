Milan-Sassuolo, le pagelle di Piantanida: Reijnders come la banana di Cattelan, Leao papà

LEAO 7,5

Gioca in modalità papà. Papà che alle 20.59 si sarebbe anche accomodato, pigiamato volentieri sul divano ma un minuto dopo viene richiamato all’ordine dai figlioletti che “papi facciamo una costruzione, ti prego”. Ok, facciamola: in 45’ non gli fa toccare un mattoncino, un pezzetto, giù le mani, guardate, imparate e la prossima volta fate da soli, ok? Alle 21.30 è in branda.