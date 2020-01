Milan, Pioli: "Coppa Italia obiettivo importante"

Stefano Pioli attende la Coppa Italia come una grande occasione: "È da sempre una competizione importante da quando regala l'accesso all'Europa League anche di più, non a caso le grandi squadre, come è il Milan, le danno grande importanza. Ma non pensiamo alla vittoria finale, dobbiamo concentrarci solo sulla Spal che è squadra in difficoltà di risultati ma non di gioco: a Firenze non meritava di perdere. Sarà dura, dobbiamo essere preparati".