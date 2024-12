Milan, parte la rincorsa alla Coppa Italia: turnover con il Sassuolo e testa all'Atalanta

Come annunciato da Fonseca, il Milan si presenterà con le seconde linee, perché venerdì sera i rossoneri saranno di nuovo messi alla prova e contro un avversario tutt'altro che semplice. C'è l'Atalanta a Bergamo e i nerazzurri in casa non perdono dal 24 settembre. Uno scontro diretto che richiede energie fresche. Altre indicazioni di formazione, Fonseca non ne ha date, ma è probabile che sarà Abraham a guidare l'attacco, mentre Fofana e Reijnders saranno chiamati agli straordinari. I due centrocampisti sono imprescindibili per l'equilibrio della squadra rossonera e la Coppa Italia non è una competizione da snobbare.