Lukaku, con il Belgio come in Juve-Inter... ma senza rosso

Stessa esultanza, due finali differenti. L'espulsione di Lukaku, da regolamento possibile (regola 12, festeggiamenti di una rete), ma sembrata un po' eccessiva, ha riportato alla mente un'esultanza, identica, dello stesso giocatore di meno di due settimane fa. Big Rom, autore di una tripletta nella sfida vinta dal suo Belgio contro la Svezia (3-0), aveva festeggiato il primo dei suoi gol esattamente come fatto contro la Juve: saluto militare, testa bassa e dito davanti alla bocca. Come a dire "zitti tutti" a quanti lo aveva criticato in questi mesi. Un modo di godersi un gol sicuramente personale che è stato giudicato diversamente dai due direttori di gara. Provocatorio per Massa, che infatti lo ha espulso, normale per l'israeliano Grinfeeld.