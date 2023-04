Lukaku esulta sotto la curva della Juve e scoppia il parapiglia: tre espulsi

Juventus-Inter bollente: finale con rissa e tre espulsi







































Finale infuocato allo Stadium dopo il rigore che ha permesso all'Inter di pareggiare a tempo scaduto nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Romelu Lukaku, autore della trasformazione dal dischetto, è andato a esultare sotto una delle curve bianconere, zittendo i tifosi di casa (che lo avevano beccato dopo un brutto fallo su Danilo) e infiammando gli animi in campo. Alcuni giocatori juventini hanno redarguito il belga e da qui è partito un parapiglia, che ha costretto l'arbitro Massa a mettere mano ai cartellini. Rosso per Lukaku (già ammonito) e giallo per Cuadrado. Le discussioni sono proseguite anche a partita finita in particolare proprio tra lo stesso Cuadrado e Handanovic. Sembrava solo una normale disscussione, che però è poi degenerata con i due che sono venuti alle mani e sono stati divisi dai compagni. Risultato: doppia espulsione anche per loro e altre due assenze per la sfida di ritorno.