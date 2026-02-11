I VOTI

Le pagelle di Piantanida: Maldini "sacrificio" a dama, Orsolini faccia da rigore sbagliato

Provedel eroe senza commento, Dele-Bashiru si presenta di nuovo ai tifosi della Lazio, Castro fachiro

11 Feb 2026 - 23:50
CASTRO 7

Quando ti alzi dal lettino sotto l’ombrellone e la sabbia scotta non importa come arrivi al mare, l’importante è arrivarci, poi chissenefrega se sembra un fachiro poco talentuoso mentre corri verso il bagnasciuga. Avete capito, no? In questo periodo no del Bologna contava buttarla dentro di riffa, di raffa, di testa, con deviazione.

PROVEDEL 7

È il voto senza commento di Bologna-Lazio.

MALDINI 6

Come a dama, il sacrificio funziona. Il sacrificio di offrire alla difesa del Bologna un giocatore come Daniel, che non è un centravanti vero, per ottenere un vantaggio posizionale di tutta la squadra, funzionicchia dai. Con il pallone il ragazzo ci sa fare, con il ruolo ci saprà sapere.

ORSOLINI 4

“Con quella faccia il rigore lo sbaglia sicuro”. L’abbiamo pensato tutti. Se tra di voi amici che state leggendo c’è anche uno solo che l’ha pensato, può chiudere la pagina, chiudetela, via, vi sfido. Siete ancora lì, grandi, perché in fondo siamo connessi, telepatici sulle stesse cose, mi posso fidare. Quindi anche voi pensate lo stesso voto per Riccardino?

DELE-BASHIRU 6,5

Oluwafisayo. Il suo nome è Oluwafisayo che in nigeriano vuole dire “colui che porta gioia e felicità nelle vite altrui”. Diciamo che visto lo scarso apprezzamento di cui gode negli ultimi tempi all’interno del mondo Lazio, l’assist è un buon viatico per ricucire i rapporti e ripresentarsi di nuovo: piacere Oluwafisayo.

