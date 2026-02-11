Le pagelle di Piantanida: Maldini "sacrificio" a dama, Orsolini faccia da rigore sbagliato

“Con quella faccia il rigore lo sbaglia sicuro”. L’abbiamo pensato tutti. Se tra di voi amici che state leggendo c’è anche uno solo che l’ha pensato, può chiudere la pagina, chiudetela, via, vi sfido. Siete ancora lì, grandi, perché in fondo siamo connessi, telepatici sulle stesse cose, mi posso fidare. Quindi anche voi pensate lo stesso voto per Riccardino?