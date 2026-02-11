Coppa Italia, la missione di Sarri: prendersi un trofeo che parla... lombardo

Le stelline rappresentano in assoluto anche le possibilità di vincere il trofeo. La Lazio sta vivendo una stagione strana e tormentata, iniziata senza la possibilità di effettuare acquisti sul mercato, proseguita con vari problemi ambientali e diversi infortuni, sfociata nella cessione di Castellanos e Guendouzi in un mercato di gennaio che non ha assolutamente soddisfatto la tifoseria. Per tutti questi motivi, Sarri merita tutti i complimenti possibili. Nonostante qualche borbottìo lungo la strada ha portato la squadra in semifinale, ha eliminato un Bologna che era testa di serie numero uno nel tabellone della Coppa, sta facendo giocare la squadra in maniera più che dignitosa nonostante l’emergenza continua. Tra le quattro semifinaliste, anche per motivi di classifica, la Lazio è la meno favorita. Ma il ruolo di underdog, sotto sotto, a Maurizio Sarri piace assai.