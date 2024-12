Le pagelle di Piantanida: Noslin e le mail della mamma, Raspadori fuori dallo spazio

RASPADORI 4

Alla luce del primo gol preso (non sale con la linea), del secondo gol preso (palla regalata) e degli appena 49 minuti giocati dal 31 agosto in avanti, rimanendo in panchina per ben 8 volte su 11, quando Conte dice che “meriterebbe più spazio” siamo sicuri che non intenda un sistema solare calcistico diverso da Napoli? Voi siete sicuri? Io no.