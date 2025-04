Le pagelle di Piantanida: Jovic e Taremi: due voti che fanno ridere, ma anche riflettere

JOVIC 8,5

Da quando è arrivato Gimenez, ha segnato più gol di Gimenez. Poi, il Milan l’ha preso quasi per caso nell’estate 2023 perché non riuscì a prendere… Taremi. Due cose che oggi fanno ridere, ma anche riflettere. Riflettere come il fatto che in questa stagione doveva essere la 78a punta. Si merita le parole del rapper Artie 5ive: “Sudore e sacrificio li leggi sopra il mio viso, due gol, due sorrisi per nascondere ciò che ho subito”.