Le pagelle di Piantanida: Castro peschereccio alla Cantona, Maldini senza commento

HIEN 6,5

Siamo onesti con il nostro pubblico, gli avevamo messo 8 fino al gol del Bologna, in cui fa un errore in comproprietà con Djimsiti. Prima gioca in versione “strumento di cattura”, come sul computer: mette sul suo schermo l’immagine di Dallinga, la ritaglia e la usa come sfondo della sua partita. Però quando entra Castro si dimentica di cambiare desktop.