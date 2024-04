Lazio, Tudor: "Una grande gara, ma non è bastato: faccio i complimenti ai miei"

© Getty Images

Una qualificazione compromessa con il ko dell'andata a Torino, di più probabilmente la Lazio questa sera non poteva fare. La vittoria per 2-1 all'Olimpico non premia i biancocelesti, in finale di Coppa Italia ci va la Juve, ma giustamente Tudor non può rimproverare nulla ai suoi ragazzi: "Abbiamo disputato una grande gara ma non è bastata" ha dichiarato a SportMediaset il tecnico biancoceleste. "Facciamo i complimenti alla Juve, ma li faccio anche ai miei ragazzi perché hanno messo tutto. Si sono viste tante belle cose. Eccezion fatta per la mancata qualificazione, sono felicissimo di tutto. Mi dispiace per i ragazzi, ci credevano ed eravamo lì. Poi alla fine sono usciti con questo gol e niente, ora dobbiamo recuperare perché sabato abbiamo una gara importante".