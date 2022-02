Lazio, Sarri: "Coppa Italia importante, sparare più cartucce impossibili"

verso milan-lazio

Il tecnico verso il Milan: "Noi siamo cambiati rispetto alla sfida persa in campionato, ce la giocheremo al meglio"

Maurizio Sarri carica la Lazio in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan: "Per loro che sono in lotta scudetto può essere un traguardo secondario, per noi che siamo nella terra di nessuno invece è un traguardo importante. Dobbiamo sparare più cartucce possibili". A San Siro in campionato era finita 2-0, il tecnico biancoceleste promette un'altra squadra: "Sicuramente siamo cambiati da quella partita, ma vediamo quanto sono cambiati anche loro. Alla fine ogni partita è a sè". Getty Images

Sarri, parlando a Lazio Style Channel, non regala particolari indicazioni di formazione: "Non ho idea, ce la giocheremo al meglio. Di sicuro non dovremo essere condizionati dalla partita di campionato in cui avevamo perso in maniera netta".