 Lazio-Roma, lancio di petardi e fumogeni tra Curva Sud e Tribuna Tevere

Clima teso sugli spalti nel pre-partita di Lazio-Roma, match valido per i quarti di Coppa Italia. Durante il riscaldamento delle due squadre c’è stato uno scambio di petardi e fumogeni tra le due tifoserie. In particolare a cavallo tra la Curva Sud (occupata dai tifosi giallorossi) e la Tribuna Tevere (occupata dai tifosi biancocelesti). A osservare la scena anche José Mourinho, avvicinatosi insieme al team manager giallorosso, per capire cosa stesse succedendo tra i due settori. L'allenatore portoghese, visibilmente contrariato, si è recato a ridosso della Tribuna Tevere invitando i tifosi a smettere. Non c’è stato comunque bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine.