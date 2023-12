Coppa Italia, ottavi di finale: Lazio-Genoa, news e probabili formazioni

stasera su canale 5

Allo stadio Olimpico (diretta ore 21 su Canale 5 e Sportmediaset.it) primo atto degli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara secca

Torna la Coppa Italia, è il momento degli ottavi di finale: stasera alle 21 (diretta su Canale 5, Sportmediaset.it e Mediaset Infinity) Lazio-Genoa in campo allo stadio Olimpico alla ricerca di un pass per i quarti, si gioca in gara secca. Per i biancocelesti l'occasione di passare il turno e attendere l'esito di Roma-Cremonese (che si giocherà il 3 gennaio 2024) in un possibile derby ai quarti, i rossoblù invece sognano di fare altra strada nella competizione dopo aver battuto Modena e Reggiana nei turni precedenti.

LAZIO-GENOA, LE ULTIME DI FORMAZIONE

Sarri opererà un po' di turnover soprattutto in attacco, dove si vedranno Castellanos con Isaksen e Felipe Anderson in modo da dare un turno di riposo sia a Immobile che a Pedro. In mezzo, senza Luis Alberto infortunato, si vedranno Kamada e Cataldi ma non Vecino che è stato escluso per motivi disciplinari. Problemi in difesa: con Casale e Romagnoli acciaccati, il tecnico biancoceleste schiererà Patric e Gila. In porta possibile chance per Sepe.

Anche Gilardino pensa a qualche cambio a partire dai pali, dove dovrebbe esserci Leali. Retegui, appena rientrato dopo l'infortunio, verrà preservato così come Messias: coppia d'attacco Puscas-Malinovskyi (squalificato in campionato). Davanti alla difesa a tre spera in una chance Galdamese. Niente da fare per Bani, Strootman e Gudmundsson oltre allo squalificato Frendrup.

