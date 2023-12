Lazio: Vecino escluso dai convocati per il Genoa per motivi disciplinari

Il centrocampista della Lazio Matias Vecino è stato escluso "per motivi disciplinari" dalla lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, in programma martedì sera alle 21 (diretta su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it) Lo ha comunicato lo stesso club biancoceleste. Sarri non potrà contare sullo squalificato Zaccagni. Indisponibili Luis Alberto, costretto a uscire dopo dieci minuti della ripresa contro il Cagliari (attesa per gli esami, in casa Lazio sperano non si tratti di stiramento agli adduttori), Casale (lesione agli adduttori) e Romagnoli (distrazione al polpaccio destro).