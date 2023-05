Lautaro Martinez, 101 gol e un altro trofeo con l'Inter: "Continuiamo così"

La carica dei... 101. Traguardo importante per Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter. Il gol che regala alla squadra di Simone Inzaghi il pareggio contro la Fiorentina al 29' della finale di Coppa Italia è stato il centesimo dell'argentino con la casacca nerazzurra. Il Toro ha poi messo a segno anche la rete del sorpasso ai viola al 37', toccando appunto quota 101 in cinque stagioni. Per Lautaro si tratta del 26° e 27° gol stagionale considerando tutte le competizioni (tre in Coppa Italia, venti in Serie A, uno nella Supercoppa italiana e tre in Champions League): la sua miglior stagione a livello di gol. Nel 2018/19 erano stati 9, 21 nel 2019/20, 19 nel 2020/21, 25 nel 2021/22. E l'Inter lo celebra subito sui social.