L'amarezza di Italiano: "Abbiamo fatto 22 tiri, poco lucidi nel finale"

QUI FIORENTINA

L'allenatore viola non riesce a nascondere la rabbia per il risultato finale nonostante la buona prestazione dei suoi

"Purtroppo continuiamo a non essere lucidi nei minuti finali di determinate partite e le perdiamo. Ma sinceramente non so cosa rimproverare alla squadra, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo tirato 22 volte in porta. Abbiamo ancora il secondo round e andremo a giocarcela. Prendere gol in quel modo fa molto male ma ci sono altri 90 minuti e cercheremo di riproporre questo spirito". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Mediaset subito dopo la sconfitta casalinga con la Juve nella semifinale di andata della Coppa Italia. Getty Images

"La punizione è eccessiva, perché oggi tutto poteva accadere ma non perdere la partita. Il nostro lavoro deve portare più attenzione e abnegazione - ha aggiunto Italiano -. Vlahovic? Con Dusan abbiamo un bel rapporto, è un grande giocatore e sono convinto che migliorerà ancora. Stasera i miei difensori sono stati molto bravi su di lui. Speranze per la finale? Dispiace per stasera, non prendere gol era importante, prenderlo in quel modo fa male. Riproporremo questo spirito e atteggiamento, creando come stasera. Lavori per indirizzare subito le partite e gestire poi diversamente l’atteggiamento anche dell’avversario. Se le tieni vive la Juve al primo errore ti castiga. Cercavamo la prestazione, anche fosse finita 0-0 il ritorno rimaneva una partita in cui un gol andava ricercato. Proveremo a fare meglio per il risultato”.