Juventus, Calvo: "Punizione Uefa è indiscrezione, ma per molti sembra già una sentenza scritta"

JUVENTUS

Il dirigente bianconero punta il dito sulle ultime voci che vedrebbero la Uefa pronta a punire la Vecchia Signora

Francesco Calvo, il CFO della Juventus, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei minuti che hanno preceduto il ritorno delle semifinali di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il dirigente bianconero non si è tirato indietro nel commentare le indiscrezioni sulla possibile decisione della Uefa di punire la Vecchia Signora con l'esclusione dalle coppe per la prossima stagione: "Fa piacere che le definiate tali, ma per alcuni giornali sembrano sentenze già scritte".

Le parole di Calvo fanno riferimento all'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Il dirigente bianconero ha quindi sottolineato: "La premessa è che sul tema non abbiamo novità".

E proprio sul futuro-rebus Calvo ha proseguito: "In ottica mercato la partita non è decisiva, abbiamo una squadra forte che può vincere. La programmazione sarà fatta senza pressione, è un team migliorabile ma siamo concentrati perché abbiamo un mese di sfide importanti. La Juventus come società ha una solidità tale che possiamo programmare anche senza sapere dove saremo. La stagione può essere programmata nei giusti tempi e con i giusti obiettivi".

"Credo che fare un bilancio prima di una partita come questa è difficile. È stata una stagione con alti e bassi, siamo in corsa per due trofei e siamo soddisfatti, poi faremo i bilanci" il commento del CFO bianconero.