Juventus, allarme Europa: la Uefa prepara l'esclusione dalle coppe

"Eurostangata sulla Juventus". Titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club bianconero starebbe concretamente rischiando l'esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione per condotta antisportiva. Se i tempi dell’inchiesta sulle plusvalenze si allungheranno e la giustizia sportiva italiana non si pronuncerà entro fine luglio - si legge - sarà la Uefa a decidere autonomamente il destino della Juve con la sua inchiesta parallela perché il tempo a disposizione non è molto e c'è da completare la lista delle squadre attese da preliminari, playoff e sorteggi estivi. Il rischio concreto sarebbe quello di restare fuori dall’Europa almeno un anno e anche vincere l'Europa League non cambierebbe niente.