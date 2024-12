Juve, Thiago Motta: "Koopmeiners lo vedo ovunque, abbiamo bisogno del pubblico. Presto si alzerà il nostro livello"

Ancora sui singoli: "Senza gli infortuni non avremmo dovuto far giocare Locatelli difensore centrale, lui ha ottime letture e grande responsabilità. Io, se un giocatore non è convinto, non lo metto in un certo ruolo. Yildiz ha un presente e un futuro straordinario davanti a sè. Stasera anche Nico Gonzalez ha coperto due ruoli, è importante dentro e fuori dal campo per quello che trasmette ai compagni".