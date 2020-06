Juve, Sarri: "Sorpreso e soddisfatto dalla prima mezz'ora di gioco"

QUI JUVE

Dopo lo 0-0 contro il Milan che ha regalato alla Juve la finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri è soddisfatto della prestazione bianconera. "Sono rimasto sorpreso e soddisfatto dei primi 30', abbiamo fatto circolare la palla con grande velocità e stavamo dominando in parità numerica - ha spiegato il tecnico bianconero -. Poi siamo calati sia nel ritmo sia nell'intensità mentale. Abbiamo perso lucidità e ci siamo affidati alle giocate individuali". "CR7? Sfortunato sul rigore, poi l'errore forse ha inciso mentalmente sulla prestazione. Non è abituato a sbagliare", ha aggiunto.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia: il Milan lotta in 10, ma la Juventus va in finale con lo 0-0

"Ho chiesto a Ronaldo di giocare punta centrale e lui ha accettato - ha proseguito Sarri -. Ha fatto molto bene la prima mezz'ora, poi ha sofferto come tutti gli altri. Ha fatto la gara che poteva fare in questo momento". "Dopo tre mesi senza giocare è una bella sensazione tornare in panchina e vedere le squadre in campo, anche se ci manca l'apporto del pubblico - ha continuato il tecnico bianconero -. Giocare così non è semplice per nessuno".

Poi qualche considerazione sul calo della Juve dopo la prima mezz'ora. "Qualcosa si è rotto tre mesi fa - ha spiegato -. I calciatori sono stati 70 giorni su un divano e farli tornare alla completa efficienza fisica e mentale non è semplice né automatico. Questa è una partita di fine luglio se la si paragona a un precampionato...". "I tre cambi contemporanei a centrocampo? - ha aggiunto Sarri -. Ho fatto una c... con le cinque sostituzioni, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. Con tre cambi abbiamo rischiato di perdere equilibrio. Forse dovevo fare le sostituzioni in più frazioni".

Poi una battuta sulla finale e su l'avversario che si troverà di fronte la Juve. "L'importante è che ci siano andati noi, poi domani sera ci sarà una bella partita - ha spiegato Sarri -. Il Napoli si gioca il fattore campo come noi ed è un piccolo svantaggio avendo giocato l'andata col pubblico. Il risultato ora sembra a favore del Napoli, ma in realtà è ancora in bilico".

Infine chiusura sulla prova di Douglas Costa: "Anche quando l'ho tolto mi sembrava uno dei più vivi. E' stata una sostituzione di paura. Ho preferito non prendere rischi. Da quando ha potuto allenarsi con continuità, sta crescendo e migliorando la condizione. E' un giocatore che può fare la differenza".

BONUCCI: "CI SIAMO TOLTI DI DOSSO UN MOMENTO BUIO"

"Ci siamo tolti di dosso un momento buio della nostra vita e del mondo intero. Ai tifosi regaliamo questa finale, speriamo la prossima settimana di regalare loro qualcos'altro". Leonardo Bonucci commenta così lo 0-0 che ha regalato alla sua Juve la finale di Coppa Italia. "Sono emozioni strane, dopo 90 giorni l'inizio è stato difficile, il Milan ha fatto una buonissima partita ma l'obiettivo era andare a Roma - aggiunge -. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Il rigore di Ronaldo? Anche i grandi sbagliano, da adesso vedremo una grande Juve e un grande Ronaldo".