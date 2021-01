Juve, Pirlo: "Giusto approccio, ora ci prepareremo per l'Inter"

QUI JUVE

Dopo il poker alla Spal e la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia Andrea Pirlo è soddisfatto della prova della Juve. "Il nostro obiettivo era quello di passare il turno e ci siamo riusciti contro una squadra che sta attraversando un buon momento - ha spiegato il tecnico bianconero -. Era importante affrontare il match con la giusta attenzione e l'abbiamo fatto fin dall'inizio con giusto approccio. Ora ci prepararemo per l'Inter". Getty Images

"E' dall'inizio della stagione che abbiamo impegni ravvicinati, abbiamo giocato tutta la stagione ogni tre giorni, quindi ormai abbiamo preso l'abitudine - ha aggiunto Pirlo -. Ci saranno partite importante, però noi dobbiamo guardare una partita alla volta". "Sabato giocheremo a Genova contro la Sampdoria che è già un impegno fondamentale per il nostro cammino in campionato, quindi adesso ci concentriamo sulla gara di Marassi", ha continuato.



Tra i protagonisti della vittoria con la Spal c'è sicuramente Kulusevski. "Può ricoprire più ruoli - ha spiegato Pirlo -. Oggi ha giocato da attaccante. Può fare la punta, il trequartista e l'esterno. E' un ragazzo molto interessante che sta vivendo un buon momento fisicamente e mentalmente, peccato che domenica sarà squalificato". Quanto invece al giovane Fagioli, il tecnico bianconero ha le idee chiare. "La Juve è la prima ad aver fatto la seconda squadra per far crescere calciatori come quelli che hanno giocato stasera - ha precisato -. Fagioli alla Pirlo? E' un ragazzo molto interessante che si allena con noi da un po'. Può fare il regista. E' cresciuto come me da trequartista, ma è più portato alla costruzione del gioco. Ha visione di gioco e una buona tecnica. Non dobbiamo dargli troppe responsabilità, ma stasera ha fatto una buona partita". Poi una battuta su Buffon: "Spero che resti anche l'anno prossimo. Sta bene, sta dimostrando che può giocare ancora a calcio. Se rimane con noi ci fa solo piacere".

Sulla rincorsa per lo scudetto poi Pirlo predica calma: "Quando sono arrivato io alla Juve siamo rimasti tutto l'anno dietro al Milan e poi abbiamo vinto il titolo. Il campionato è ancora lungo e la distanza dal primo posto non ci preoccupa. Dobbiamo pensare solo a noi e al nostro cammino. Il ritardo non ci preoccupa". Chiusura per l'Inter, prossima avversaria di Coppa Italia: "Siamo contenti di ritrovare i nerazzurri così presto dall'ultima sfida. Anche la Coppa Italia è un nostro obiettivo e ci prepareremo bene per la sfida della prossima settimana"