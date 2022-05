Inter, Steven Zhang: "Sono circondato da campioni. Non è finita qui"

inter

Il presidente nerazzurro sembra lanciare messaggi anche sul futuro del club: "Non è finita qui. Obiettivo restare in alto e vincere"

Steven Zhang ha festeggiato la Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus rilanciando: sia sulla lotta scudetto che sul futuro del club. Il grande ottimismo del presidente nerazzurro si è palesato già davanti alle telecamere di Mediaset: "Mi sento onorato di poter lavorare con un tale gruppo di persone. Questa coppa resterà nella storia del club ma la stagione non è ancora finita: dobbiamo provare fino alla fine a vincere lo scudetto, sono fiducioso".

Concetto ribadito anche in un post social: "Un onore essere circondato da campioni, sia dentro che fuori dal campo. E continueremo, non è ancora finita". Un messaggio che, forse, va al di là del rush finale di stagione: Zhang nel dopo partita ha ribadito come "l'obiettivo sia rimanere su questo livello anche nelle prossime stagioni". Due trofei (contando la Supercoppa Italiana di gennaio) che seguono lo scudetto della scorsa stagione e un campionato ancora da giocarsi: il presidente nerazzurro sembra vedere l'Inter nelle mani di Suning ancora a lungo.