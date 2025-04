Inter-Milan, l'avvicinamento LIVE alla sfida: San Siro verso il tutto esaurito, Inzaghi rivoluziona l'undici nella rifinitura

L'Inter per coltivare il sogno del Triplete e vincere il primo derby stagionale, il Milan per sperare ancora nell'Europa. La quinta stracittadina del 2024/2025 rappresenta un bivio per entrambi i club, giunti nel finale di stagione con umori decisamente diversi. Si riparte dall'1-1 dell'andata, quando Calhanoglu, con un gran gol dal limite, riprese i rossoneri passati in vantaggio grazie ad Abraham. In caso di parità al novantesimo ci saranno i supplementari ed, eventualmente i rigori. Diretta in chiaro, e in esclusiva, su Canale 5 a partire dalle ore 21. La squadra vincitrice affronterà una tra Bologna ed Empoli (i felsinei hanno vinto all'andata 3-0, giovedì il ritorno al Dall'Ara) nella finale di Roma in programma all'Olimpico il prossimo 14 maggio.