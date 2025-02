Coppa Italia 2024/25: montepremi e quanto vale la finale

Le cifre di quest'anno non sono ancora definitive visto che dipendono dai ricavi della vendita dei diritti tv della Coppa Italia all'estero ma non si discosteranno di troppo da quelle della scorsa stagione:

-qualificazione agli ottavi di finale: 400.000 euro

-qualificazione ai quarti di finale: 850.000 euro

-qualificazione alle semifinali: 1,7 milioni di euro

-sconfitta in finale: 2 milioni di euro

-vittoria in finale: 4,6 milioni di euro