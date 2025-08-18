Coppa Italia, Verona e Spezia avanti ai rigori: battute Cerignola e Sampdoria. L'Udinese elimina la Carrarese

Il derby ligure va allo Spezia, Sampdoria ko ai rigori e fuori dalla Coppa Italia. Dopo un avvio piuttosto blando da parte di entrambe le squadre, il match si accende clamorosamente nel giro di due minuti tra il 34’ e il 36’: i blucerchiati sbloccano la partita con la rete di Henderson, innescato da Coda, ma meno di centottanta secondi dopo i padroni di casa rispondono con il gol di Artistico, su invenzione di Candela. Il primo tempo va in archivio sull’1-1, e per tutto il corso della ripresa nessuna delle due formazioni liguri riesce a rompere nuovamente l’equilibrio. Al 94’ Depaoli gela il Picco sugli sviluppi di calcio piazzato, ma il gol qualificazione viene annullato dopo oltre quattro minuti di controllo Var. Anche in questo caso i rigori decidono la contesa, con Henderson che viene neutralizzato da Mascardi al primo penalty calciato. La Samp continua a crederci, ma l’estremo difensore bianconeri respinge anche il tiro di Pedrola, mandando ai sedicesimi lo Spezia (prossimo turno contro il Parma).