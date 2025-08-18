Torino, esordio del Cholito Simeone sotto gli occhi di papà Diego. Le FOTO

C'è anche uno spettatore d'eccezione allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida tra i granata e il Modena, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Sugli spalti, infatti, è presente anche Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid e papà di Giovanni, attaccante granata. Il Cholo ha voluto essere presente al battesimo del Cholito, anche se il tecnico Baroni lo ha escluso dall'undici titolare facendogli fare il debutto solamente al 60' subentrato a Che Adams.