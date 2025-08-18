Logo SportMediaset
COPPA ITALIA

Torino, esordio del Cholito Simeone sotto gli occhi di papà Diego. Le FOTO

18 Ago 2025 - 23:26
9 foto

C'è anche uno spettatore d'eccezione allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida tra i granata e il Modena, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Sugli spalti, infatti, è presente anche Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid e papà di Giovanni, attaccante granata. Il Cholo ha voluto essere presente al battesimo del Cholito, anche se il tecnico Baroni lo ha escluso dall'undici titolare facendogli fare il debutto solamente al 60' subentrato a Che Adams. 

torino
giovanni simeone
diego simeone

