Inter, Marotta salva Inzaghi: "Abbiamo fiducia, stagione positiva nonostante alti e bassi"

QUI INTER

L'ad nerazzurro non si sente di bocciare il tecnico: "Valutiamo la stagione nella sua pienezza"

Il bilancio della stagione dell'Inter è in positivo, parola di Beppe Marotta. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset a margine del ritorno della semifinale di Coppa Italia a San Siro contro la Juventus, l'amministratore delegato si è detto soddisfatto dell'annata della squadra di Inzaghi al quale ha rinnovato la fiducia: "Non siamo a scuola, la fiducia in lui c'è ed è totale e piena. C'è discontinuità che è uno degli aspetti negativi, ma bisogna valutare la stagione nella sua pienezza. Abbiamo tempo per recuperare, ma valutando il nostro ruolino di marcia anche il lavoro di Inzaghi è positivo".

L'AD nerazzurro ha poi sottolineato: "È una stagione che stiamo vivendo nella sua pienezza, siamo in corsa per due competizioni e lo scudetto è del Napoli. Abbiamo un piccolo campionato però, per conquistare almeno un quarto posto che sarebbe un traguardo importante per società e prestigio. Il riassunto di questa stagione è positivo".

Sulla grazia a Lukaku ha poi commentato: "Gravina ha preso una decisione saggia riportando tutto in una giustizia sportiva. C'è un regolamento non scritto al quale tutti si devono attenere". Ma il belga non è in campo dal 1': "Le scelte competono al mister, solo lui decide in modo responsabile e in base alle prestazioni che sono sotto i suoi occhi negli ultimi giorni. Queste partite possono andare oltre i 90', è giusto che il mister gestisca in modo ponderato e giusto i suoi giocatori. Romelu se partisse dal 1' potrebbe avere una carica diversa, ma è un professionista e anche se dovesse entrare dopo sarà all'altezza del suo ruolo.